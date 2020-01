Qua la zampa: trama, cast e anticipazioni del film stasera su Canale 5 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Qua la zampa: trama, cast e anticipazioni del film stasera su Canale 5 La prima serata del primo giorno dell’anno sarà allietata dalla messa in onda su Canale 5 del film commedia Qua la zampa, diretto da Lasse Hallstrom nel 2017. La pellicola vede come protagonista un esemplare di Golden Retriever davvero speciale, un cane capace di superare le barriere dello spazio e del tempo, in grado di reincarnarsi per portare amore a tutti i bambini del mondo. Il film è liberamente ispirato al romanzo di W. Bruce Cameron dal titolo Dalla parte di Bailey. Così come nel racconto, anche nel film Bailey stesso si fa narratore della sua storia, una vicenda magica quasi surreale, la capacità di risvegliarsi, decennio dopo decennio, nel corpo di un cane diverso, restando al fianco dei bambini che ne hanno bisogno. Roberto Bolle – Danza con me: ospiti e anticipazioni stasera in tv su Rai 1 ... Leggi la notizia su termometropolitico

