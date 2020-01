Pseudoscienze, CICAP: nel 2019 “più previsioni di sventura rispetto al solito ma nessuno ci ha davvero azzeccato” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Come ogni anno dal 1989, il CICAP (Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle Pseudoscienze) fa un bilancio sulle “previsioni” degli aspiranti astrologi e veggenti, Nostradamus italiani e internazionali. “Alluvioni a Firenze, tsunami in Estremo Oriente, un uragano a New York, attentati un po’ dappertutto, la peggior tempesta di neve della storia nel Midwest, la solita fine del mondo (quest’anno il 28 dicembre) e naturalmente la terza guerra mondiale. Abbiamo trovato più previsioni di sventura rispetto al solito ma, per quanto nel 2019 le cose non siano andate benissimo, nessuno ci ha davvero azzeccato,” si legge sul sito del Comitato. “All’inizio dell’anno si fanno moltissime previsioni, ma se nessuno controlla queste vengono presto dimenticate, e le capacità dei sensitivi non sono mai messe veramente alla prova,” afferma ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

