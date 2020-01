Provincia, bordate a Di Maria dai suoi ex consiglieri: “Non ha una maggioranza, tragga le conseguenze” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Tensione a mille alla Rocca dei Rettori in quella che possiamo ormai definire l’ex maggioranza di governo. A intervenire, oggi, sono i quattro consiglieri eletti tra le liste di appoggio a Di Maria e ora, di fatto, all’opposizione. Scrivono Luca Paglia, Domenico Parisi, Claudio Cataudo e Lucio Mucciacciaro: “Il Gruppo consiliare nasce per garantire a tutti, compreso il Presidente della Provincia, efficacia, trasparenza e legalità nell’azione amministrativa, dichiarandosi di maggioranza ed a sostegno di Di Maria. Abbiamo denunciato il mancato rispetto, – scrivono i consiglieri – nella convocazione del 27 dicembre u.s., dei fondamentali principi della condivisione e della collegialità, sanciti tra l’altro dallo Statuto della Provincia. Non una riunione, né un pre – Consiglio su questioni finanziarie delicate; ... Leggi la notizia su anteprima24

Provincia bordate Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Provincia bordate