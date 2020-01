Prima nata nel 2020 in Italia: si chiama Bianca (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Un nuovo giorno, un nuovo anno e un nuovo decennio. Il 2019 ha lasciato definitivamente posto al 2020 e alle sue storie. Una delle prime riguarda Bianca, la Prima bimba nata in questo nuovo anno. La piccola è venuta al mondo esattamente 20 secondi dopo lo scoccare della mezzanotte nella casa di cura Santa Famiglia, a Roma. Bianca pesa 3 chili e 590 grammi ed è in perfetta salute, per la gioia di mamma Ilaria e papà Vincenzo. I neogenitori, entrambi 41enni, hanno celebrato la nascita della figlia facendo un brindisi insieme a tutti i medici e al personale sanitario in servizio in quel momento all’ospedale. Il presidente di Unicef Italia, Francesco Samengo, spiega come per l’Unicef i bimbi nati il giorno di Capodanno siano “un buon auspicio per la nascita dei bambini in tutto il mondo”. Samengo, inoltre, ci tiene a sottolineare come l’inizio di un nuovo anno ... Leggi la notizia su notizie

