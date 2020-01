Previsioni Meteo Aeronautica Militare: il bollettino da Capodanno fino al 7 Gennaio (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino al 7 Gennaio 2020. Oggi al Nord: sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti per nubi basse o nebbie in banchi sulla pianura padano-veneta al mattino, in dissolvimento. Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti sulla Sardegna. Sud e Sicilia: sereno o velato per nubi poco significative su Calabria e Sicilia in dissolvimento; locali addensamenti nel corso della giornata interesseranno le aree montuose della Campania, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia nordorientale. Temperature: minime senza apprezzabili variazioni; massime in aumento al Centro-Sud, Liguria e pianura veneta, stazionarie altrove. Venti: moderati settentrionali al sud, in intensificazione dal pomeriggio specie sull’area ionica; deboli settentrionali ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

