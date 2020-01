Prescrizione,al via da oggi nuove norme

oggi la nuova Prescrizione. La riforma è contenuta nel Ddl anticorruzione, approvato lo scorso anno. Prevedeva che le nuove norme sulla Prescrizione entrassero in vigore non prima dell'anno successivo, una richiesta avanzata allora dalla Lega per preparare una riforma complessiva del processo. Riforma che non ha ancora visto la luce e le nuove norme accendono lo scontro anche nell'attuale maggioranza. Fortemente voluta dai 5 Stelle, la riforma prevede la sospensione della Prescrizione dopo sentenza di primo grado.(Di mercoledì 1 gennaio 2020) Entra in vigorela nuova. La riforma è contenuta nel Ddl anticorruzione, approvato lo scorso anno. Prevedeva che lesullaentrassero in vigore non prima dell'anno successivo, una richiesta avanzata allora dalla Lega per preparare una riforma complessiva del processo. Riforma che non ha ancora visto la luce e leaccendono lo scontro anche nell'attuale maggioranza. Fortemente voluta dai 5 Stelle, la riforma prevede la sospensione delladopo sentenza di primo grado.(Di mercoledì 1 gennaio 2020)

