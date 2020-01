Prescrizione: le Camere Penali annunciano lo stato di agitazione contro la riforma Bonafede (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Manca poco all’entrata in vigore della riforma Bonafede approvata nello Spazzacorrotti, ma non è ancora stata trovata una soluzione per la revisione del processo penale. E ad annunciare battaglia arriva anche l’Unione delle Camere Penali Italiane. «Prosegue la battaglia contro l’abolizione della Prescrizione», esordisce una nota dell’Ucpi in cui si annuncia «lo stato di agitazione a sostegno di questa campagna politica che, lungi dall’essersi conclusa, prosegue ora con obiettivi ancora più ambiziosi e determinati». Nonostante «il prossimo e preannunciato vertice di maggioranza, perdura il silenzio del ministro di Giustizia in ordine alla richiesta dei dati statistici su quali siano i reati che ogni anno si prescrivono, fino a oggi non a caso sistematicamente nascosti alla pubblica opinione e al Parlamento della Repubblica, e incredibilmente persino al Governo ... Leggi la notizia su open.online

carlozanolini : 1/2 “Oggi entra in vigore la riforma sulla prescrizione del ministro della Giustizia (senza Grazia) Alfonso Bonafed… - tayana37 : Prescrizione, il web si schiera con le Camere penali: “Così siamo ostaggio della magistratura” -