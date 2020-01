Premier League – Il Leicester torna alla vittoria, cade il Tottehnam di Mourinho: risultati e classifica (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Dopo le due gare del primo pomeriggio in Premier League, altre tre se ne sono giocate alle 16 e si sono appena concluse. Il Leicester torna alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive subite, andando a vincere 3-0 a Newcastle. Un risultato che garantisce il secondo posto alle Foxes qualunque sia l’esito della sfida tra i Citizens e l’Everton di Carlo Ancelotti, una delle nove partite della 21ª giornata in programma il giorno di Capodanno. cade invece il Tottenham di José Mourinho, sconfitto 1-0 a Southampton dopo il già non brillante pareggio di sabato scorso in casa del Norwich fanalino di coda. Sono firmate da Perez, Maddison e dal giovane Choudhury le tre reti del Leicester, che vanta il terzo miglior attacco, e la seconda miglior difesa, del campionato inglese, mentre il Tottenham con tutte le sue punte non riesce a rimontare la rete realizzata da Ings al ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

