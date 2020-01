Piombino, il sindaco di centrodestra licenzia il primo cittadino Pd di Monterotondo che era assunto in Comune come istruttore direttivo (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Un “licenziamento politico” denuncia la Cgil. “Ha fatto così tante assenze che al termine del periodo di prova non potevamo confermarlo”, la replica. In Toscana è polemica per lo scioglimento del contratto di Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo, nel Grossetano, da parte del Comune di Piombino, in provincia di Livorno, di cui il primo cittadino era dipendente come istruttore direttivo amministrativo dal 31 dicembre 2018. Con un piccolo particolare: Termine è stato eletto con il Pd nel piccolo comune toscano, Piombino è guidato da una giunta di centrodestra dallo scorso maggio. E così è partito lo scambio di accuse sulle cause del mancato superamento del periodo di prova. La decisione è legata, riferiscono Tirreno e Nazione, ai permessi presi da Termine per poter svolgere il suo ruolo istituzionale: non è andato in aspettativa perché l’indennità di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

