Pescara, giovane trovato ferito su un pianerottolo muore in ospedale (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Un giovane - la cui identità è ancora sconosciuta - è morto in ospedale a Pescara dopo essere stato trovato con ferite e lesioni in una pozza di sangue su un pianerottolo di uno stabile del cosiddetto Ferro di Cavallo, il complesso di case dove fu aggredita lo scorso febbraio una troupe della Rai. Al momento la polizia non esclude alcuna ipotesi. Leggi la notizia su tg24.sky

