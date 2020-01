Per un 2020 sensual-erotico, i miei consigli mese per mese (inclusi amanti e porno vintage) (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Ho visto di recente Gola profonda: avevo letto l’autobiografia di Linda Lovelace, lettura che consiglio in questi giorni di festa ma mi era sfuggito il film. Lo spunto è per dare qualche consiglio sensual-erotico sull’anno che verrà che, secondo lo zodiaco cinese, sarà l’anno del topo (qualcuno farà la battuta al femminile, lo so), caratterizzato dalla saggezza. Gennaio mese freddo in cui si può amoreggiare davanti al camino leggendo fumetti erotici. Se siete single, fatevi portare dalla Befana un carnet di massaggi balinesi o un corso di cucina. Tatto e odorato sono molto sensuali e attraenti. Febbraio San Valentino lo festeggiano ormai solo gli adolescenti. Se però volete far qualcosa che desti piacevole meraviglia portate la vostra dolce metà a vedere lo spettacolo del Crazy Horse. Oppure, dopo la fatidica cena, cospargete di schiuma “croccante” i genitali del ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

