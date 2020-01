Partono i saldi invernali ma gli italiani hanno già speso tutto per il Black Friday (Di mercoledì 1 gennaio 2020) È tutto pronto per i saldi invernali che cominceranno ufficialmente il 2 gennaio in Sicilia mentre in tutte le altre regioni d’Italia scatteranno dal 4 al 5 gennaio. Federconsumatori prevede una flessione degli acquisti dell’1,3% rispetto ai saldi del 2019, mentre il Codacons si aspetta un «flop totale» con un -10%. Black Friday A incidere è soprattutto il Black Friday, tenutosi nel mese di novembre, che ha catturato l’attenzione della gran parte dei consumatori i quali hanno approfittato dei saldi prima delle feste natalizie così da poter acquistare, a prezzi più bassi, i regali di Natale per amici e parenti. Per Federconsumatori, ad approfittare dei saldi sarà solo il 38% delle famiglie (pari circa a 9,3 milioni) e la spesa media si aggirerà sui 179 euro per ogni famiglia. Il Codacons, invece, è più pessimista: la quota scende a 145 euro a famiglia con il 40% ... Leggi la notizia su open.online

