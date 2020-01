Parco Nazionale della Sila: presentate le Zone Economiche Ambientali (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il ministro dell'ambiente Sergio Costa ha visitato il Parco Nazionale della Sila, dove ha presentato le Zone Economiche Ambientali. La misura punta a creare occasioni di crescita nel territorio, nel pieno rispetto della missione ecologica di queste aree.Si tratta, nello specifico, di una normativa di recente istituzione, che fra le altre cose prevede forme di sostegno alle imprese impegnate in programmi o investimenti che rispettino l'ambiente, nonché agevolazioni e vantaggi fiscali per chi voglia rilanciare attività imprenditoriali nei parchi.Tutti sappiamo quanto a volte le normative vincolanti delle oasi Ambientali impediscano lo sviluppo di alcune attività imprenditoriali, la cui compressione dovrebbe essere compensata dai flussi turistici, cosa che non sempre accade. La nuova misura potrebbe segnare l'avvio di un processo di svolta, evitando lo spopolamento di determinate aree. ... Leggi la notizia su blogo

