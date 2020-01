Paragone espulso dal Movimento 5 Stelle: “Ha anche votato contro la legge di bilancio” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) M5s, il collegio dei probiviri dispone l’espulsione di Paragone Gianluigi Paragone è fuori dal Movimento Cinque Stelle. A disporne l’espulsione è stato nella serata di oggi, 1 gennaio 2020, il Collegio dei Probiviri del M5s, composto da Raffaella Andreola, Jacopo Berti e Fabiana Dadone. L’espulsione è già stata comunicata all’interessato e, tra le altre cose, viene motivata anche con il voto espresso in difformità dal gruppo parlamentare sulla legge di bilancio. Leggi anche: Paragone a TPI: “I dirigenti M5S cadono a ogni mia provocazione, me li sto bevendo. Mi espellano, il Movimento è morto” Paragone a TPI: “Mi cacciano dal M5S? Vediamo, ma io non faccio nessuna scissione. Di Maio non deluda le aspettative” Leggi la notizia su tpi

