Papa Francesco strattonato da una fedele. Il Pontefice si arrabbia e la schiaffeggia (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Papa Francesco ‘schiaffeggia’ sulle mani una fedele dopo essere stato strattonato. La reazione del Pontefice è subito virale. CITTA’ DEL VATICANO – Papa Francesco ‘schiaffeggia’ sulle mani una fedele. La particolare vicenda è successa nel pomeriggio di San Silvestro quando il Pontefice è sceso in piazza per ammirare il presepe plastic free donato dalla Regione Autonoma del Trentino. Durante questa visita, avvenuta subito dopo il Te Deum, Bergoglio si è avvicinato alle persone presenti a San Pietro. Una fedele, forse di origine asiatica, ha afferrato la mano del Papa tirando a sé il braccio. Un gesto che non è piaciuto al Pontefice che per liberarsi ha dovuto usare le maniere forte e schiaffeggiare la donna. Il video diventato subito virale La scena è stata ripresa immediatamente da molti telefonini con il video diventato virale sui ... Leggi la notizia su newsmondo

