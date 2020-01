Papa Francesco | schiaffo alla fedele a San Pietro poi le scuse | «A volte perdo la

Vittorio Sgarbi : “Anche Papa Francesco può avere i suoi cinque minuti” : Vittorio Sgarbi difende Papa Francesco dopo l’episodio di ieri, in cui Bergoglio ha schiaffeggiato la mano ad una fedele che lo strattonava. “Anche lui può avere i suoi cinque minuti, è comprensibile” “Anche Papa Francesco può avere i suoi cinque minuti. E’del tutto comprensibile. I miei, a dire il vero, possono essere anche più di […] L'articolo Vittorio Sgarbi: “Anche Papa Francesco può avere i suoi ...

Papa Francesco spazientito con la fedele che lo strattona : «Chiedo scusa per il cattivo esempio» : Wim Wenders racconta Papa FrancescoWim Wenders racconta Papa FrancescoWim Wenders racconta Papa FrancescoWim Wenders racconta Papa FrancescoWim Wenders racconta Papa FrancescoWim Wenders racconta Papa FrancescoWim Wenders racconta Papa FrancescoWim Wenders racconta Papa FrancescoWim Wenders racconta Papa FrancescoPapa Francesco, la sua espressione di sdegno e lo schiaffo dato alla mano di una fedele, ha fatto il giro del mondo. Un video lo ha ...

Papa Francesco arrabbiato - l’ironia del web : “Bergoglio ma non mollo” : Non poteva che scatenare l’ironia del web il gesto di Papa Francesco che, arrabbiato con una fedele in Piazza San Pietro, le ha dato un piccolo schiaffo sulla mano. Su Twitter l’hasthtag #Bergoglio è anche andato il tendenza risultando il primo tra i più utilizzati. Ironia web su Papa Francesco arrabbiato Dopo quanto accaduto, il Pontefice ha porto le sue scuse affermando che a volte capita anche a lui di perdere la pazienza. Non ...

Papa Francesco strattonato da una fedele in piazza San Pietro : dolore e reazione a suon di schiaffi : Spiacevole incidente tra la folla per Papa Francesco. Dopo la solenne celebrazione del Te Deum nella basilica vaticana il Papa è sceso sulla piazza San Pietro per ammirare il grande presepe...

Papa Francesco “bacchetta” i fedeli : quella di ieri non era la prima volta – Il video : Sta facendo letteralmente il giro del mondo la reazione di Papa Francesco che eri sera, 31 gennaio, dopo la messa di mezzanotte in piazza San Pietro a Roma, ha redarguito con uno schiaffo sulla mano una giovane donna che continuava a strattonarlo. La notizia è stata ripresa anche dai principali media internazionali: dalla Bbc alla Cnn, passando per il quotidiano spagnolo El Mundo. Ma il pontefice non è nuovo alle ...

Papa Francesco strattonato da una fedele si arrabbia (VIDEO) : Anche il Papa può perdere le staffe. È capitato ieri sera quando Francesco è stato strattonato da una fedele un po' troppo calorosa di cui il Pontefice ha dovuto liberarsi in maniera energica. L’episodio è occorso dopo la solenne celebrazione del Te Deum. Il Santo Padre era sceso in piazza San Pietro con l’intenzione di salutare la folla di fedeli e ammirare il presepe plastic free regalatogli dalla Regione autonoma del ...

Papa Francesco e lo schiaffo - l’ironia corre sul web : «Date una sberla ai vostri bambini - questa è la sberla del Papa…» : il paragona con Papa Giovanni XXIII, e la famosa frase sulla carezza, e i bambini…Eccles la trasforma: «Quando andate a casa date una sberla ai vostri bambini e dite questa è la sberla del Papa…».

Papa Francesco e lo schiaffo - l’ironia corre sul web : «Date una sberla ai vostri bambini - questa è la sberla del papa…» : il paragona con Papa Giovanni XXIII, e la famosa frase sulla carezza, e i bambini…Eccles la trasforma: «Quando andate a casa date una sberla ai vostri bambini e dite questa è la sberla del Papa…».

Papa Francesco - primo messaggio del 2020 : “Ripartire dalla donna” : primo messaggio del 2020 per Papa Francesco: “Dobbiamo ripartire dalla donna, è lei la nostra salvezza. E’lei il simbolo della speranza, guardando le cose con il cuore” “Se vogliamo tessere di umanità le trame dei nostri giorni, dobbiamo ripartire dalla donna. Da lei, donna, è sorta la salvezza. E dunque non c’è salvezza senza la […] L'articolo Papa Francesco, primo messaggio del 2020: “Ripartire dalla ...

Vittorio Sgarbi : "Anche Papa Francesco ha i suoi 5 minuti. I miei - a dire il vero - sono anche più di 5" : Vittorio Sgarbi, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, difende Papa Francesco e ironizza: "anche il Papa, come Sgarbi, ha i suoi cinque minuti". E, specifica il critico d'arte: "P.S. I miei, a dire il vero, sono anche più di 5". La sera di Capodanno, infatti, Bergoglio si è visto "costrett

Papa Francesco - arrivano le scuse : “Ho perso la pazienza” : La mattina del 1 gennaio 2020, durante il primo Angelus dell’anno, Papa Francesco ha voluto scusarsi in diretta davanti alla folla oceanica presente in Piazza San Pietro per la reazione stizzita avuta nei confronti di una fedele la sera prima durante il Te Deum. Papa Francesco: “Ho perso la pazienza, mi scuso” Papa Francesco ha tenuto, nella mattinata del 1 gennaio 2020, il tradizionale Angelus di inizio anno, e ha voluto ...

Papa Francesco e lo schiaffo : l’ironia corre sul web. «date una sberla ai vostri bambini - questa è la sberla del papa…» : il paragona con Papa Giovanni XXIII, e la famosa frase sulla carezza, e i bambini…Eccles la trasforma: «Quando andate a casa date una sberla ai vostri bambini e dite questa è la sberla del Papa…».

Papa Francesco e l'elogio della donna : La solennità è quella di Maria santissima madre di Dio. E nell'omelia, durante la celebrazione della messa in San Pietro, Papa Francesco si è soffermato a lungo sulla figura della Madonna e, in generale, sul ruolo della donna. “In Dio - ha spiegato - ci sarà per sempre la nostra umanità e per se

Papa Francesco schiaffeggia fedele - video/ Donna lo strattona - si libera colpendola : Papa Francesco schiaffeffia fedele in Piazza San Pietro dopo il Te Deum: il video diventa virale. La Donna lo strattona, lui la colpisce per liberarsi