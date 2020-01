Papa Francesco e lo schiaffo, l’ironia corre sul web: «Date una sberla ai vostri bambini, questa è la sberla del papa…» (Di mercoledì 1 gennaio 2020) il paragona con Papa Giovanni XXIII, e la famosa frase sulla carezza, e i bambini…Eccles la trasforma: «Quando anDate a casa Date una sberla ai vostri bambini e dite questa è la sberla del Papa…». Leggi la notizia su firenzepost

Pontifex_it : Invochiamo oggi la Madre di Dio, che ci riunisce come popolo credente. O Madre, genera in noi la speranza, porta a… - Pontifex_it : Che Maria, Madre del Principe della pace e Madre di tutti i popoli della terra, ci accompagni e ci sostenga nel cam… - Corriere : Papa Francesco strattonato da una fedele si infuria e la schiaffeggia per liberarsi: i... -