Papa Francesco chiede scusa alla fedele schiaffeggiata dalla finestra di San Pietro: "Ho perso la pazienza" (Di mercoledì 1 gennaio 2020) "Chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri". Papa Francesco, durante l'Angelus in piazza San Pietro, torna sul clamoroso gesto di qualche ora prima: strattonato da una fedele che gli tirava la manica oltre le transenne, Bergoglio stizzito le ha schiaffeggiato violentemente la mano, più volte, per Leggi la notizia su liberoquotidiano

