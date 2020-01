Paolo Del Genio elegge il miglior attaccante del decennio: “Nè Cavani né Higuain, Dries Mertens è ancora qua” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il giornalista Paolo Del Genio, tra i volti principali Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società, ha parlato del decennio azzurro. In particolare, ci si è soffermati sui migliori elementi che hanno militato nel Napoli negli ultimi tempi. “L’attaccante più forte degli ultimi dieci anni? Ma senza dubbio Mertens, perché è ancora qua! Faccio il tifoso, non ha giocato con squadre rivali, gli altri hanno giocato contro il Napoli con cattiveria, Cavani o Higuain”. Sui social, invece, in molti si esprimono a favore del “Matador” in questo senso. In pochi perdonano l’addio di Gonzalo Higuain e il suo trasferimento ai rivali della Juventus. In ogni caso, si parla di due attaccanti molto diversi e, a prescindere, Edinson Cavani è sempre apparso più completo. L’uruguayano è stato il principale fautore dell’ascesa del Napoli verso ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

