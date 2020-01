Oroscopo Paolo Fox 2020, Acquario in coppia: segni sì e segni no, quali sono le affinità? (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Cosa ci dice l’Oroscopo di Paolo Fox 2020 dell’Acquario in coppia? Con l’arrivo del nuovo anno ci si chiede come andrà l’amore. Il cielo ci svela come andranno le cose con ogni segno per capire quali legami sono destinati a durare e quali invece no. Ecco di seguito le previsioni. Oroscopo Paolo Fox 2020: Acquario in coppia con tutti i segni Acquario-Ariete: Questi due segni sono soliti rincorrersi. E’ una situazione che crea problemi soprattutto all’ariete perché nel 2020 avrà bisogno di un sostegno e di basi solide su cui contare. Acquario-Toro: sono segni molto affascinati l’uno dall’altro, nonostante le diversità caratteriali. Il divertimento non manca. Marte, Giove e Saturno sono dalla parte di questa coppia a partire da marzo. Acquario-Gemelli: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox del 2020, questi segni non amano dare ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

