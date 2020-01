Olimpiadi Tokyo 2020: calendario e orari giorno per giorno. Date, programma, tv, palinsesto finali (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si disputeranno dal 22 luglio al 9 agosto, sarà la capitale del Giappone a ospitare la XXXII edizione dei Giochi Estivi che come sempre si preannunciano altamente spettacolari, avvincenti, emozionanti, palpitanti: ci aspettano più di due settimane di grande sport, l’evento più importante del quadriennio offrirà prestazioni di altissimo livello, regalerà storie da brivido, consegnerà personaggi alla leggenda, farà sognare i tanti appassionati, farà esultare gli atleti e tutti i fan, gioieremo e piangeremo in un susseguirsi di gare davvero no stop. Il calendario delle Olimpiadi di Tokyo 2020 è infatti davvero fittissimo, ogni giorno ci sarà da divertirsi senza un attimo di tregua: si partirà attorno alle ore 02.00 di notte italiane e si andrà avanti fino alle 15.00, gli appassionati veri saranno costretti a un cambio di fuso orario visto che in Giappone ... Leggi la notizia su oasport

twitteip : Aspetto con ansia questo 2020 solo per le Olimpiadi estive di Tokyo. Le bramo dal 2016. - dnepimolineris : RT @KtrRome: Un appuntamento certo del #2020 sono le #olimpiadi di #Tokyo Auguri a chi ne sarà protagonista ed essendo di parte, alle atl… - KtrRome : Un appuntamento certo del #2020 sono le #olimpiadi di #Tokyo Auguri a chi ne sarà protagonista ed essendo di part… -