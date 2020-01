Oggi è il primo giorno dell’anno 2020, ma solo nel nostro calendario (Di mercoledì 1 gennaio 2020) (immagine: Getty Images) Ormai lo diamo per scontato, ma il conteggio del tempo è sempre stato un problema tanto complicato quanto fondamentale. Nelle civiltà agricole tenere sotto controllo i cicli delle stagioni e lo scorrere del tempo poteva fare la differenza tra un raccolto rigoglioso e la carestia. Per questa ragione tutti i popoli si sono ingegnati, in un modo o nell’altro, nel trovare un metodo che gli permettesse di calcolare un calendario, spesso con tanto di casta sacerdotale che se ne occupava. I calendari possono essere solari, lunari o lunisolari. Quelli solari, come il nostro, si basano sull’anno solare, ossia i circa 365 giorni di rivoluzione della Terra attorno al Sole. I calendari lunari si basano invece sulla durata del mese lunare, i 29 giorni che separano una Luna nuova dall’altra. Nei calendari lunari l’inizio delle stagioni si sposta di 11 giorni ogni anno, mentre ... Leggi la notizia su wired

GiovanniToti : Siamo sconcertati e preoccupati per quanto accaduto oggi sulla #A26. La sicurezza dei cittadini viene al primo post… - Pontifex_it : Oggi si celebra la festa di Santo Stefano, primo martire. Questo giovane servitore del Vangelo, pieno di Spirito Sa… - civati : Il primo messaggio, anche oggi, è per #SilviaRomano. Perché si tenga viva la speranza, perché si faccia tutto ciò c… -