Notte di fuoco, i killer sparano 7 colpi in via Porzio

Napoli – Ieri i sicari della camorra a Napoli non si sono fermati. Non molto distante dal Tribunale di Napoli, tra la sede della Procura e del carcere di Poggioreale, in via Porzio, dove si arriva al secondo accesso per il Palazzo di Giustizia, in due in sella a uno scooter hanno fatto fuoco in aria. L'allarme è arrivato alle 20.30 quando alcuni residenti hanno segnalato che stavano facendo fuoco. A terra la polizia ha ritrovato 4 bossoli e 3 ogive calibro 9. Potrebbe essere una 'stesa', una sparatoria a scopo intimidatorio in una zona sotto il controllo del clan Mazzarella, da sempre in guerra con il clan Rinaldi.

