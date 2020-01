Netflix, gennaio 2020: le novità in catalogo per film e serie TV (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Nuovi film e serie TV nel catalogo Netflix a gennaio 2020: da Dracula alla stagione finale di BoJack Horseman a La teoria del tutto. Netflix gennaio 2020, nuovi film e serie TV nel catalogo: da Dracula, la nuova serie di Steven Moffat e Mark Gatiss a la seconda stagione di Sex Education. Nella sezione film segnaliamo La teoria del tutto per il quale Eddie Redmayne vinse il premio Oscar come Miglior attore protagonista. Le serie TV su Netflix serie TV Originali Netflix Messiah (Stagione 1) - primo gennaio 2020 - Un'agente della CIA indaga su un personaggio carismatico che crea tensioni politiche. Spinning Out (Stagione 1) - primo gennaio 2020 - Una speranza del pattinaggio artistico si destreggia tra amore e altro. Chiamatemi Anna ... Leggi la notizia su movieplayer

