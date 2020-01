Nel 2004 era soprannominato il bimbo più forte e muscoloso del mondo ma eccolo oggi (Foto) (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Le Foto di oggi alla fine dell’articolo! Nel 2004 Richard Sandrak era soprannominato “il bambino più forte del mondo“, ora a 25 anni la sua vita è notevolmente cambiata. Richard ha trovato la felicità lontano da quel mondo che gli ha segnato l’infanzia. Trasferitosi in Pennsylvania, negli Stati Uniti, nel 1994, i genitori di Sandrak decidono di avvicinare il figlio di soli 2 anni al mondo del sollevamento pesi. Fin da subito il piccolo Sandrak inizia a seguire un vero e proprio programma di body building, tanto da essere in grado a 6 anni di fare ben 600 flessioni, 600 sit-up e 300 squat al giorno. (Continua…) Poi la svolta, l’incontro con l’allenatore delle celebrità, Frank Giardina, che porta l’allora bimbo verso la strada del successo grazie alla partecipazione al primo evento di body building che gli vale il soprannome di “Little Hercules“. Finalmente iniziano ... Leggi la notizia su howtodofor

SkyTG24 : Sono passati 15 anni dallo #tsunami nel Sud-est asiatico in cui morirono 250mila persone. Era il #26dicembre 2004 q… - __moonrise : RT @ItsChiaraPre: Ryan Atwood nel 2004 si faceva un miliardo di scale per baciare Marissa Cooper a mezzanotte. IO È GIÀ TANTO SE QUALCUNO… - portamiiviia : RT @ItsChiaraPre: Ryan Atwood nel 2004 si faceva un miliardo di scale per baciare Marissa Cooper a mezzanotte. IO È GIÀ TANTO SE QUALCUNO… -