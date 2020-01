Napoli, su Instagram arrivano i romantici auguri di buon 2020 da Allan (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Allan Marques ha scritto su Instagram un lungo messaggio di auguri in portoghese per il nuovo anno indirizzato agli amici e alla famiglia. “Grazie signore per un 2019 pieno di benedizioni e di apprendimento. Grazie, padre, per avermi tenuto saldo di fronte a ogni difficoltà e ostacolo che mi è venuto incontro. Grazie papà per la benedizione di un altro angelo che sta arrivando nella mia vita. Grazie, Signore, per la vita di mia moglie e dei miei figli. Grazie papà per tutta la famiglia e gli amici che anche lontani fanno sempre il tifo e pregano… Un 2020 pieno di felicità, salute e saggezza per tutti… Felice”. Il 2020 dovrebbe essere anche l’anno del rinnovo per il centrocampista brasiliano, che dovrebbe prolungare la sua esperienza azzurra fino al 2024. In ogni caso, dopo le vicende dell’ammutinamento, la società non esclude una cessione in estate. ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

