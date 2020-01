Napoli, incidente stradale a Pianura in via Montagna Spaccata: donna investita, è gravissima (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Una donna è stata investita da un'auto nella notte di San Silvestro a Napoli, in via Montagna Spaccata a Pianura. All'arrivo dei soccorritori del 118, attorno alle 2, la vittima dell'incidente era riversa al suolo, vegliata da marito in lacrime. La signora è stata trasportata in ospedale per essere sottoposta a un intervento chirurgico, è giudicata in pericolo di vita. Leggi la notizia su napoli.fanpage

gilnar76 : Inizia col botto ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - napolipiucom : #napoli Incidente per Balotelli, auto distrutta il giorno di Capodanno: Incidente Balotelli… - Spazio_Napoli : -