Napoli, il cardinale Sepe: La pace è possibile se combattiamo la violenza nelle parole e nelle opere (Di mercoledì 1 gennaio 2020) “Dopo la celebrazione di questa Eucaristia, ci metteremo in marcia e attraverseremo alcune strade della nostra città per dire a tutti che la pace anche oggi è possibile se tutti, uomini e donne di buona volontà, ci impegniamo a combattere ogni violenza nei pensieri, nelle parole e nelle opere, sia verso il prossimo sia verso il creato”. Lo ha detto il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, nella sua omelia pronunciata durante celebrazione eucaristica in Duomo in occasione della 53esima Giornata per la pace. Al termine della celebrazione, il cardinale ha guidato la “marcia della pace” che ha attraversato i decumani del centro antico di Napoli e si è conclusa in piazza del Gesù Nuovo. L'articolo Napoli, il cardinale Sepe: La pace è possibile se combattiamo la violenza nelle parole e nelle opere proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

