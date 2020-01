Napoli, il cardinale Sepe: Il 2020 sia l’anno dei giovani (Di mercoledì 1 gennaio 2020) “Il 2020 sia l’anno dei giovani, di appagamento dei loro sogni e delle loro aspirazioni, del pieno riconoscimento dei loro diritti”. E’ l’auspicio che il cardinale Crescenzio Sepe ha rivolto alla città nel corso della celebrazione del Te Deum ieri sera nel Duomo partenopeo. Ecco il testo integrale della Liturgia di fine anno. “Distinte Autorità, Cari fratelli, devo confessarvi che aspetto molto questo momento di incontro, che non è un appuntamento come un altro, bensì occasione di riflessione comune per affrontare con più fiducia e coraggio il nostro prossimo futuro, l’anno che viene. Ogni comunità viva ha bisogno di ritrovarsi e fare il punto sul proprio cammino: Napoli più di altre, a motivo del suo naturale respiro universale alimentato da una storia tanto grande che non le consente di rassegnarsi alle mediocrità. È per questo che Napoli non ... Leggi la notizia su ildenaro

