Musica, Riccardo Muti torna a Napoli con la Chicago Symphony Orchestra (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Sarà il teatro di San Carlo a Napoli a ospitare la prima data del tour italiano di Riccardo Muti con la Chicago Symphony Orchestra domenica 19 gennaio prossimo. In programma, la Suite da ‘Romeo e Giulietta’ di Sergej Prokof’ev e la Sinfonia n. 9 in mi minore ‘Dal Nuovo Mondo’ di Antonìn Dvoa’k. Un legame importante quello di Riccardo Muti con la Chicago, prestigiosa compagine di cui è direttore Musicale dal settembre del 2010. In questi anni, con il suo impegno costante di condivisione della Musica, Muti ha aperto le prove a studenti, lavoratori e anziani, costruendo un legame forte tra l’Orchestra e tutta la città, portando la Musica anche nelle prigioni per minorenni. Il suo primo concerto gratuito come direttore Musicale al Millennium Park ha attirato più di 25.000 persone. L’Orchestra di Chicago mancava dai cartelloni del San Carlo ... Leggi la notizia su ildenaro

CoppolaLiliana : Al San Carlo, il 19 gennaio, la prima data del tour italiano di Riccardo Muti con la Chicago Symphony Orchestra - faby19651 : RT @Antonella_Baik: Riccardo Ti auguro di un felicissimo 2020 pieno di soddisfazioni e di gioia con accanto le persone a cui vuoi bene ? Te… - gianmario21 : #NowPlaying Riccardo Pellegrini - Ora Musica 6 on #FastCast4u.com -