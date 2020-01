Motocross, Tony Cairoli e un 2020 per rinascere. Sfortuna alle spalle, il sogno resta il decimo Mondiale (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Si profila un 2020 estremamente intenso ed allettante per Antonio Cairoli, punta di diamante del Motocross italiano che quest’anno andrà a caccia del decimo titolo iridato di una carriera semplicemente pazzesca. Il fuoriclasse nativo di Patti non partirà con i favori del pronostico ai nastri di partenza del Mondiale MXGP 2020 alla luce del lungo periodo di stop per infortunio da cui è reduce oltre ad una concorrenza sempre più spietata ed agguerrita che si arricchirà nella prossima stagione di un nuovo protagonista molto temibile. Il nove volte campione del mondo, sottopostosi ad un intervento chirurgico lo scorso luglio per un infortunio alla spalla rimediato nel corso di gara-2 del GP di Lettonia, è ormai completamente guarito ed attualmente è impegnato nella preparazione in vista del prossimo campionato che scatterà il 1° marzo a Matterley Basin, in Gran Bretagna. Non sarà ... Leggi la notizia su oasport

