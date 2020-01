Mostre, a Palazzo Reale la giustizia si fa arte (Di mercoledì 1 gennaio 2020) di Marco Milano “L’arte della giustizia, la giustizia nell’arte” in mostra a Napoli nella Sala d’Ercole a Palazzo Reale. I grandi artisti sbarcano nel capoluogo partenopeo legati dal fil rouge della giustizia. Un tema di grande attualità e che in un’iniziativa della Regione Campania con la Scabec, ideata dal Centro Europeo per il Turismo e la Cultura di Roma, in collaborazione con il Polo Museale della Campania e curata scientificamente da Giulia Silvia Ghia diviene un percorso a tappe visitabile sino alla fine del primo mese del nuovo anno (dalle ore 9 alle 19 sino al 28 gennaio 2020). Diciassette opere che narrano evoluzioni e cambiamenti del concetto, della figura della giustizia ed anche delle sue modifiche nell’immagine rappresentativa, nel concept delle persone, del tanto citato “popolo”. E la mostra si snoda come in un viaggio nel tempo, attraversando come un’ideale galleria, la ... Leggi la notizia su ildenaro

