Mercato Juventus, Pogba diventa possibile: ecco il motivo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Mercato Juventus Pogba – Paul Pogba è da tempo sulla lista di Paratici. Il centrocampista è uno degli obiettivi della Juve per il Mercato, e le notizie provenienti dall’Inghilterra fanno sorridere i bianconeri. Da Manchester arriva un assist di Mercato, con i Red Devils su tutte le furie per il comportamento del francese alla vigilia della sfida con l’Arsenal. Mercato Juve, Pogba affare possibile: il motivo Oggi il Manchester United è sceso in campo per il big match del boxing day contro l’Arsenal di Arteta. Tra i convocati non c’è Pogba, a causa di un comportamento poco professionale. Il giocatore è salito su un aereo per vedere un match di beneficenza dei suoi fratelli Florentin e Mathias, anche se nelle scorse settimane c’è stato l’autogol social. Pogba ha postato un video dove ballava a un matrimonio e successivamente un altro filmato dove ... Leggi la notizia su juvedipendenza

