Meningite | l’assessore Sanità della Liguria | “Situazione sotto controllo”

"La situazione, costantemente monitorata, ad oggi non presenta caratteristiche di allarme. Il numero di casi registrati rientra nella media, sia sotto il profilo temporale che geografico. Lo hanno confermato anche i nostri esperti epidemiologi e infettivologi che hanno potuto seguire gli eventi". Così la vicepresidente e assessore alla Sanita' di Regione Liguria. Sonia Viale. in merito alla donna deceduta per sepsi meningococcica la notte scorsa all'ospedale Policlinico San Martino e ai casi analoghi registrati negli ultimi mesi del 2019. L'assessore esprime "la vicinanza ai familiari" e sottolinea "come il sistema sanitario abbia messo in atto" le azioni previste in queste evenienze: indagini epidemiologiche e attivita' di chemioprofilassi per i contatti stretti. "Colgo l'occasione – continua Viale ...

GenovaQuotidian : Meningite, tre morti in un mese e mezzo. L’assessore Viale: “Non è emergenza” -