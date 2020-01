Mattarella: “la vera Italia è altruista”. Ambiente, giovani e famiglia per il 2020 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il discorso di Mattarella; “Fiducia, coesione e senso civico per un’Italia che è decisamente migliore di come molti la dipingono”, E un monito ad avere “maggiore senso civico”. E’ un Mattarella che crede fermamente nell’Italia e negli Italiani quello che saluta il vecchio e nuovo anno dal Quirinale nel discorso di fine anno. Pur senza … L'articolo Mattarella: “la vera Italia è altruista”. Ambiente, giovani e famiglia per il 2020 proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

