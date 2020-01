Mattarella: Catalfo, ‘le sue parole ci ricordano la via da seguire’ (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “Le sapienti parole del Presidente Mattarella ci ricordano la via da seguire per dare ai cittadini del nostro Paese il futuro che meritano. Remiamo uniti nella stessa direzione consapevoli delle nostre potenzialità e lavoriamo affinché mai nessuno resti indietro: possiamo farcela”. Ad affermarlo in un tweet è il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo commentando le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.L'articolo Mattarella: Catalfo, ‘le sue parole ci ricordano la via da seguire’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

Mattarella Catalfo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mattarella Catalfo