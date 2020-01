Mariah Carey sotto attacco: ecco cosa è successo (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Mariah Carey inizia il nuovo anno con una spiacevole sorpresa per lei e per tutti i fan dell’artista. Nella mattinata di oggi, infatti, il profilo twitter della cantante è stato protagonista di attacchi razzisti e insulti a tutto spiano. Mariah Carey, il profilo twitter hackerato Dietro tutto questo pare proprio ci sia un hacker che ha deciso di iniziare l’anno divertendosi un po’ con tutti i fan della regina indiscussa del Natale per eccellenza. Dal profilo twitter, che conta oltre 20 milioni di followers, sono stati prontamente rimossi i messaggi originali non scritti ovviamente dall’artista. Gli screen continuano comunque a circolare e a confondere le idee a chi, stranamente, non è ancora a conoscenza di questa vicenda. Sono sempre di più gli artisti che soprattutto nel periodo natalizio sono stati presi di mira dagli attacchi di hacker. E’ ... Leggi la notizia su trendit

LaStampa : “Eminem ha il pene piccolo”, insulti e messaggi razzisti di Mariah Carey su Twitter. Ma è colpa di un hacker… - Radio105 : Mariah Carey pensava che l'elettricità fosse gratis! ?? #MariahCarey #bollette #elettricità #1gennaio #Radio105 - speechmila : RT @cvshtonx: hanno hackerato mariah carey, direi che il decennio l’abbiamo iniziato col botto -