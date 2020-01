Marc Veyrat, la Michelin gli toglie una delle sue tre stelle e lui porta la Guida in tribunale ma perde la causa. “Mai messo il cheddar nel soufflé” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Un noto chef francese che aveva dichiarato di essere piombato nella sciagura dopo che una delle sue tre stelle Michelin gli era stata revocata dalla stessa prestigiosa Guida gastronomica, ha perso la causa che aveva intentato contro la Guida e dovrà adesso pagare anche le spese legali per quello che è ormai noto come il ‘Cheddargate‘. Marc Veyrat aveva perso la sua stella soltanto un anno dopo che gli era stata attribuita e aveva chiesto spiegazioni. Il tribunale francese cui si era rivolto ha tuttavia respinto la causa, affermando che il cuoco stellato 69enne non aveva presentato prove concrete dei presunti danni materiali subiti. Quello che lo chef chiedeva era che la Guida consegnasse le note dei giudici che avevano valutato il suo ristorante – La Maison des Bois, nelle Alpi dell’Alta Savoia – e la ragione esplicita per la revoca di una delle sue tre stelle, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

