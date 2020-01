Mara Venier smascherata dai suoi stessi fan: l’azione che ha scatenato rabbi e delusione (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Le lamentele del pubblico nei confronti di Mara Venier A quanto pare non solo Barbara D’Urso ha staccato la spina per le feste natalizie. Sembra che Mara Venier ha deciso di trascorrere il Santo Natale e il Capodanno con la propria famiglia. A differenza delle trasmissioni di Lady Cologno, però, che partiranno nuovamente dal 6 gennaio 2020 in poi, quelli della conduttrice veneziana stanno andando regolarmente in onda. Sia il contenitore Domenica In, come il nuovo format La Porta dei Sogni, sono stati precedentemente registrati. Qualcosa che non è piaciuto per niente al pubblico affezionato di zia Mara, che sembra non abbia apprezzato per niente l’ultimo appuntamento del 2019. Domenica In registrata in occasione del Capodanno I fan di Mara Venier preferivano che quest’ultima fosse sincera dicendo sin da subito che Domenica In fosse registrata e non live. A svelare ... Leggi la notizia su kontrokultura

