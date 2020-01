Maldive ma non solo: il Capodanno festeggiato dai giallorossi (FOTO) (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un piccolo ritiro alle Maldive, ma stavolta il pallone non c’entra. Tanti dei componenti della rosa del Benevento hanno scelto le isole tropicali per accogliere il nuovo anno. Oltre al tecnico Filippo Inzaghi, anche Gaetano Letizia, Perparim Hetemaj, Nicolas Viola e Oliver Kragl sono partiti per raggiungere quella meta e brindare a un 2020 che potrebbe regalare loro la soddisfazione più bella sul piano professionale. Tutti hanno festeggiato con le rispettive famiglie, in alcuni casi incontrando vecchi amici o personaggi del mondo della tv. E’ il caso, ad esempio, del mancino tedesco e della moglie Alessia Macari, che hanno incrociato – tra gli altri – anche l’attore e conduttore televisivo Max Giusti scattando con lui una FOTO nei momenti successivi al conto alla rovescia. C’è poi chi ha preferito rimanere ... Leggi la notizia su anteprima24

