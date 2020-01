Mal di pancia e possibili occasioni in Premier League: ecco gli scontenti che attirano le italiane (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Ancora una volta la serie A può pescare in Premier League, il campionato più affascinante ma anche competitivo (Liverpool a parte) del Mondo. E così capita che il ricchissimo Chelsea di Lampard spedisca ancora in tribuna contro il Brighton Marcos Alonso e Giroud. Segnali chiari ai calciatori, corteggiati anche dall’Inter anche se la priorità nerazzurra è (e resta) Vidal. Anche perché in attacco Esposito comincia a girare, Sanchez è sulla via del recupero; e sulla fascia è Darmian il giocatore più vicino a vestire il nerazzurro.Difficile anche arrivare da subito al fortissimo Eriksen del Tottenham. Il calciatore è in scadenza, il Manchester United cerca di prenotarlo a zero per l’estate, ma dal The Telegraph arriva una indiscrezione-bomba secondo cui il trequartista avrebbe chiesto di raggiungere già a gennaio Lukaku e Sanchez all’Inter. Voce che, per il momento, non trova riscontri ... Leggi la notizia su open.online

