Madre uccide figlia | subito dopo confessa in chat con un giornalista FOTO (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Annega una bambina ed ammette tutto in chat: Madre uccide figlia, poi contatta un giornalista e gli scrive di avere compiuto l’orrendo delitto. Madre uccide figlia annegandola, ma viene scoperta confessando tutto in una chat. L’orribile vicenda ha avuto luogo a Girona, in Spagna, a poca distanza da Barcellona. LEGGI ANCHE –> Padre uccide figlia … L'articolo Madre uccide figlia subito dopo confessa in chat con un giornalista FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

reginafiordelis : Vi ricordate Erode ?Beh riflettete e pensate ai giorni nostri poi inutile di dire SONO UNA DONNA SONO UNA MADRE SON… - iordyfox : @BenitoGiorgio D'altronde in un paese dove il figlio di un noto comico droga e stupra una ragazza a Luglio e dopo 6… - tomassi_cinzia : Una madre uccide il figlio e lo stanno facendo passare per normale con le solite scuse di malattie mentali del nuov… -