M5S, Gianluigi Paragone espulso dai probiviri: “Tra i motivi il voto contrario alla manovra” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Gianluigi Paragone espulso dal MoVimento 5 stelle. Il Collegio dei probiviri, composto da Raffaella Andreola, Jacopo Berti e Fabiana Dadone ha disposto l’espulsione del giornalista televisivo. La decisione è già stata comunicata all’interessato e, tra le altre cose, viene motivata anche con il voto espresso in difformità dal gruppo parlamentare sulla legge di bilancio. La cacciata di Paragone era nell’ari: da tempo il senatore ex M5S non risparmiava critiche ai vertici e ai colleghi e sulla legge di bilancio ha votato contro. Intervistato da Agorà, su Rai3, aveva lanciato una stoccata contro Luigi Di Maio: “Ma perché dovete parlare di Di Maio come capo politico? Non ha più il potere del capo politico, ce l’ha solo scritto sul biglietto da visita”. Le dure parole del senatore M5s erano arrivate il giorno dopo aver votato contro la fiducia in Senato, aprendo un’altra ferita dentro ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

