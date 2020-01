L’uomo del giorno – Lilian Thuram, dal seminario ai problemi al cuore: rinnegò la Juve, ha due figli d’arte (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Ruddy Lilian Thuram-Ulien è nato a Pointe-à-Pitre, in Guadalupa, il 1° gennaio 1972. L’ex difensore francese compie oggi 48 anni. Cresciuto in una roulotte, insieme alla madre e a quattro fratelli, venne abbandonato dal padre quando era ancora piccolo. Nel 1980 la madre di Lilian, Christiane, vola a Parigi per fare le pulizie nelle case dei vip dell’epoca. Lilian è un bambino gracilissimo, tant’é che viene soprannominato “jambes d’allumettes”, gambe di fiammifero. Il suo primo amore fu l’atletica, salvo poi ripensarci all’età di 10 anni quando ruzzolò in un campo di patate tra le risate dei compagni di allenamento. Si dedica allora al calcio e inizia a giocare nella Portugais, squadra chiamata così perché composta per gran parte da lusitani. Le divise? Bianconere, tanto che la squadra veniva chiamata Juventus. Un destino segnato. A scuola è il ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

