Louis Corbett a soli 12 anni prima di diventare per sempre cieco vuole fare il giro del mondo (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Quella che vi raccontiamo è la commovente storia di Louis Corbett, ragazzino neozelandese di soli 12 anni a cui è stata data la terribile sentenza di un’imminente cecità a causa di una retinite pigmentosa. E così Louis decide di fare una lista dei luoghi che vorrebbe vedere prima che la luce si spenga definitivamente per i suoi occhi. Naturalmente la notizia è rimbalzata in ogni parte del mondo e sono partite anche sul web alcune campagne di raccolta fondi per poter supportare il desiderio del ragazzo. I finanziatori principali sono stati Warren Casey, Ceo di un’azienda americana di software che ha pagato tutti gli spostamenti aerei del piccolo Louis insieme alla sua famiglia e Corinne Grousbeck, moglie del presidente della squadra di basket dei Bolton Celtics, mamma di un ragazzo affetto dalla stessa patologia. Tra i luoghi che il ragazzo vorrebbe vedere almeno ... Leggi la notizia su baritalianews

