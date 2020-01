Lo sposo tradito interrompe il matrimonio e si vendica all’altare facendo… (Di mercoledì 1 gennaio 2020) “Chi ha qualcosa da dire, parli ora o taccia per sempre“, parole forti che mettono suspance e fanno battere il cuore a tutti gli sposi pronti davanti all’altare. E’ il momento che consolida la relazione, l’attimo in cui tutti i ricordi, i pensieri, le paure ritornano alla mente e soprattutto l’ansia che qualcuno abbia qualcosa da svelare. Tra gli occhi vaganti e le risate varie degli invitati, tutti si chiedono cosa accadrebbe se qualcuno si alzasse per dire qualcosa? Se qualcuno volesse avanzare delle pretese sulla sposa o sullo sposo? Questa volta è successo è la voce non proveniva dal pubblico, ma proprio dallo sposo. La vendetta va servita fredda Questo è ciò che è accaduto ad un matrimonio, ed è successo proprio sull’altare: lo sposo ha aspettato il momento giusto per mettere in atto il suo piano di vendetta. Dopo ... Leggi la notizia su velvetgossip

