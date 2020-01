LIVE van Gerwen-Wright, Finale Mondiali freccette 2020 in DIRETTA: l’olandese per il poker, lo scozzese ci prova (Di mercoledì 1 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.04 Il primo a tirare sarà Peter Wright. 20.02 La partita sarà al meglio dei 13 set, vincerà il giocatore che conquisterà 7. Ogni set si conquista al raggiungimento dei tre leg, tutti partendo da 501. 20.00 Intanto l’inizio della partita è stato posticipato di una quindicina di minuti, i due giocatori si stanno preparando per entrare nel gremito Alexandra Palace. 19.58 Montepremi stellare: 500mila sterline per il vincitore, 200mila per il perdente. 19.56 Il tulipano va a caccia del quarto titolo iridato della carriera dopo quelli del 2014, 2017, 2019 mentre il suo avversario insegue la prima affermazione dopo aver perso la Finale del 2014. van Gerwen ha 30 anni, Wright ne compirà 50 a marzo! 19.54 A sfidarsi saranno l’olandese Michael van Gerwen e lo scozzese Peter Wright. 19.52 Si gioca all’Alexandra Palace di Londra, ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : LIVE van Gerwen-Wright, Finale Mondiali freccette 2020 in DIRETTA: l’olandese per il poker, lo scozzese ci prova - GenovaOn : Finale del campionato mondiale di freccette LIVE: Michael van Gerwen, Peter Wright nella resa dei conti di PDC 2020… - MZanzottera96 : RT @DAZN_IT: Si prospetta una finale mondiale di fuoco ?? Wright ?? van Gerwen LIVE dalle 20.00 ?? #DAZN180 -