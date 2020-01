LIVE van Gerwen-Wright 3-4, Finale Mondiali freccette 2020 in DIRETTA: che battaglia a Londra! (Di mercoledì 1 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VAN Gerwen-Wright 3-4. Partita combattutissima! 21.31 VAN Gerwen VINCE IL SETTIMO SET. 21.31 Altro 134 e dopo nove frecce l’olandese è a 53. Wright lontano. 21.31 van Gerwen abbassa a 187 e sembra avere il leg in tasca. Wright è indietro a 265. 21.31 RIECCOLOOOOOOOOOOOO! 180! Wright replica con 140. 21.30 Lo scozzese abbassa a 15, VAN Gerwen chiude da 84 col bull! L’olandese vola sul 2-1. 21.30 Arriva un buon 140 per van Gerwen, è a 84 contro Wright che a 130 ha frecce in meno. 21.30 Wright sta tenendo bene le frecce, 287 contro 324. L’olandese fatica a scendere da 501, è macchinoso rispetto ai suoi standard. 21.29 Arriva il doppio 16, l’olandese pareggia i conti nel settimo end: 1-1. 21.29 ALTRO 180 di van Gerwen, scende a 46. Prova a vincere un leg dopo una striscia negativa. 21.28 van Gerwen mette un 180 ma il ... Leggi la notizia su oasport

