LIVE Tournée 4 Trampolini, Garmisch-Partenkirchen 2020 in DIRETTA. Kobayashi per la leggenda: a caccia del sesto sigillo consecutivo

13.45: Buongiorno e benvenuti alla seconda tappa della Tournèe dei 4 Trampolini di salto con gli sci. Si gareggia a Garmisch Partenkirchen, come da tradizione a Capodanno

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2019/2020 a Garmisch-Partenkirchen, in Germania. Dopo l'inizio scoppiettante di Oberstdorf prosegue l'evento più importante della disciplina con la tradizionale gara di capodanno sul trampolino di Garmisch-Partenkirchen. In programma due manche, come di ...

