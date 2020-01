LIVE Sport, DIRETTA 1° gennaio: tutti gli eventi in tempo reale con la DIRETTONA. Wright vince l’iride tra le freccette, Vettel tratta il rinnovo (Di giovedì 2 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 1° gennaio: orari e programma Grazie a tutti per averci seguito in questa giornata di Capodanno e una buonanotte a tutti. Appuntamento a domani con la DIRETTONA. 22.50 BASKET – Morto Davis Stern, storico commisioner della NBA. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 22.48 FRECCETTE – Lo scozzese Peter Wright si è laureato Campione del Mondo sconfiggendo l’olandese Michael van Gerwen per 7-3. Si tratta del primo titolo iridato per il 49enne che ha battuto il Campione del Mondo in carica, montepremi da 500mila sterline. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 20.25 IN CORSO DI SVOLGIMENTO LA FINALE DEL MONDIALE DI FRECCETTE. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE. 20.20 CALCIO – Si sono completate altre tre partite della ventunesima giornata di Premier League. Il Manchester City ha sconfitto ... Leggi la notizia su oasport

